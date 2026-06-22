Vichy and co fait sa comédie Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Vichy vendredi 3 juillet 2026.

Vichy

Vichy and co fait sa comédie

Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon 03300 Cusset Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

dégressif selon le nombre de pièces choisis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

6 troupes de théâtre dediées à la comédie, viendront presenter leurs pieces lors de ce festival et seront reparties sur les 3 communes Vichy / Cusset et Bellerive-sur-Allier.

.

Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon 03300 Cusset Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Six theater troupes specializing in comedy will present their plays at this festival, with performances taking place across the three towns: Vichy, Cusset, and Bellerive-sur-Allier.

L’événement Vichy and co fait sa comédie Vichy a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations