Vichy and co fait sa comédie Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Vichy
Vichy and co fait sa comédie Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Vichy vendredi 3 juillet 2026.
Vichy
Vichy and co fait sa comédie
Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon 03300 Cusset Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
dégressif selon le nombre de pièces choisis
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
6 troupes de théâtre dediées à la comédie, viendront presenter leurs pieces lors de ce festival et seront reparties sur les 3 communes Vichy / Cusset et Bellerive-sur-Allier.
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Maison des associations rue Marie-Marcelle Viraud, 03200 Vichy Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon 03300 Cusset Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr
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English :
Six theater troupes specializing in comedy will present their plays at this festival, with performances taking place across the three towns: Vichy, Cusset, and Bellerive-sur-Allier.
L’événement Vichy and co fait sa comédie Vichy a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations
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