Doolin’ Port de la Rotonde Vichy
Doolin’ Port de la Rotonde Vichy mercredi 5 août 2026.
Vichy
Doolin’
Port de la Rotonde Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le souffle de l’Irlande s’empare du Port de la Rotonde pour une escale folk-rock au coeur de l’été vichyssois.
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Port de la Rotonde Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
The breath of Ireland takes hold of the Port de la Rotonde for a folk-rock stopover in the heart of the Vichy summer.
L’événement Doolin’ Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations
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