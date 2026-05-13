Doolin’ Port de la Rotonde Vichy

Vichy

Doolin’

Port de la Rotonde Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le souffle de l’Irlande s’empare du Port de la Rotonde pour une escale folk-rock au coeur de l’été vichyssois.

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Port de la Rotonde Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr

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English :

The breath of Ireland takes hold of the Port de la Rotonde for a folk-rock stopover in the heart of the Vichy summer.

L’événement Doolin’ Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations