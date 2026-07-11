Des polars à Vichy! Office de Tourisme Vichy
samedi 8 août 2026 · Office de Tourisme · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Des polars à Vichy!
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
En complément de la visite Vichy, capitale de l’État français , Pascal Chabaud présentera ses polars historiques qui se déroulent au cœur de l’Auvergne sous le régime de Vichy les enquêtes de Joseph Dumont
.
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 78 18 80 p.chabaud@orange.fr
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English :
In addition to the tour “Vichy, Capital of the French State,” Pascal Chabaud will present his historical crime novels, which are set in the heart of Auvergne during the Vichy regime: %AB The Investigations of Joseph Dumont %BB
L’événement Des polars à Vichy! Vichy a été mis à jour le 2026-07-11 par Vichy Destinations
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