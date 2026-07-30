Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
jeudi 6 août 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visites guidées des Nouvelles expositions 2026
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – – EUR
6€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-27
Venez découvrir la nouvelle exposition en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Come discover the new exhibition with Marie-Line Therre, Head of Collections.
L’événement Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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