Animations musicales au Casino du Grand Café Casino du Grand Café Vichy
jeudi 30 juillet 2026 · Casino du Grand Café · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Animations musicales au Casino du Grand Café
Casino du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
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✨ Cet été, vibrez au rythme de vos soirées au Casino Grand Café de Vichy ! ✨
Préparez-vous à vivre un été haut en couleurs avec “Un été rythmé” une programmation festive et musicale pour faire de chaque soirée un moment inoubliable.
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Casino du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 07 40
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English :
? This summer, dance the night away at the Casino Grand Café in Vichy! ?
Get ready to experience a colorful summer with “A Summer Full of Rhythm”: a festive and musical lineup to make every evening unforgettable.
L’événement Animations musicales au Casino du Grand Café Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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