UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vichy

Animations musicales au Casino du Grand Café Casino du Grand Café Vichy

jeudi 30 juillet 2026 · Casino du Grand Café · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Casino du Grand Café
Adresse
1 rue du Président Wilson
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Animations musicales au Casino du Grand Café

Casino du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

✨ Cet été, vibrez au rythme de vos soirées au Casino Grand Café de Vichy ! ✨

Préparez-vous à vivre un été haut en couleurs avec “Un été rythmé” une programmation festive et musicale pour faire de chaque soirée un moment inoubliable.
  .

Casino du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 07 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? This summer, dance the night away at the Casino Grand Café in Vichy! ?

Get ready to experience a colorful summer with “A Summer Full of Rhythm”: a festive and musical lineup to make every evening unforgettable.

L’événement Animations musicales au Casino du Grand Café Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)