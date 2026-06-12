Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre culturel de Vichy Vichy
Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre culturel de Vichy Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives
Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
9-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte ICOM
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-09-04 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11
Découvrez l’univers de Francis Chigot, maître-verrier de renom, à travers une exposition qui mêle vitraux historiques, dessins d’artistes et archives précieuses plongez dans une fusion lumineuse entre art et architecture.
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Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17
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English :
Discover the world of Francis Chigot, a renowned master glassmaker, through an exhibition that brings together historic stained-glass windows, artists’ drawings, and precious archival materials: immerse yourself in a luminous fusion of art and architecture.
L’événement Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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