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AGENDA · Vichy

Conférence diététique Maigrir sans danger Spa des Célestins Vichy

mardi 25 août 2026 · Spa des Célestins · Vichy

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Spa des Célestins
Adresse
111 boulevard des Etats-Unis
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Conférence diététique Maigrir sans danger

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Enquête sur les étiquettes. Conférence, questions réponses et quizz.
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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31  vichy-thermal-spa@vy-resort.com

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English :

Survey on Labels. Presentation, Q&A, and quiz.

L’événement Conférence diététique Maigrir sans danger Vichy a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations

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