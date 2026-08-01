Conférence diététique Maigrir sans danger Spa des Célestins Vichy
mardi 25 août 2026 · Spa des Célestins · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Conférence diététique Maigrir sans danger
Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Enquête sur les étiquettes. Conférence, questions réponses et quizz.
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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com
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Survey on Labels. Presentation, Q&A, and quiz.
L’événement Conférence diététique Maigrir sans danger Vichy a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations
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