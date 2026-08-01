Conférence diététique Maigrir sans danger Spa des Célestins Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence diététique Maigrir sans danger

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:30:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Enquête sur les étiquettes. Conférence, questions réponses et quizz.

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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com

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English :

Survey on Labels. Presentation, Q&A, and quiz.

L’événement Conférence diététique Maigrir sans danger Vichy a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations