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AGENDA · Vichy

Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

samedi 29 août 2026 · Centre Roland · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Roland
Adresse
18 rue du Quatre Septembre
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Présentation du programme 2026/2027 et rencontre avec les intervenants.
  .

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

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English :

Presentation of the 2026–2027 program and meeting with the speakers.

L’événement Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations

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