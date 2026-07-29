Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
samedi 29 août 2026 · Centre Roland · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy
Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Présentation du programme 2026/2027 et rencontre avec les intervenants.
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Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Presentation of the 2026–2027 program and meeting with the speakers.
L’événement Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations
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