Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Informations pratiques

Vichy

Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Présentation du programme 2026/2027 et rencontre avec les intervenants.

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Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Presentation of the 2026–2027 program and meeting with the speakers.

L’événement Portes Ouvertes Université Indépendante de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations