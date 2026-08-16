Rencontres Albert Londres Rue du Casino Vichy

Informations pratiques

Vichy

Rencontres Albert Londres

Rue du Casino Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pass journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Les Rencontres Albert Londres sont un événement annuel qui se déroule à Vichy, la ville natale du célèbre journaliste, et qui met à l’honneur le journalisme d’investigation à travers des projections, des débats et des tables rondes.

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Rue du Casino Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 17 49 63 maison.albertlondres@gmail.com

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English :

The Albert Londres Festival is an annual event held in Vichy, the birthplace of the famous journalist, and which celebrates investigative journalism through film screenings, debates, and roundtable discussions.

L’événement Rencontres Albert Londres Vichy a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations