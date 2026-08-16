Rencontres Albert Londres Rue du Casino Vichy
vendredi 28 août 2026 · Rue du Casino · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Rencontres Albert Londres
Rue du Casino Palais des Congrès Vichy Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
pass journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Les Rencontres Albert Londres sont un événement annuel qui se déroule à Vichy, la ville natale du célèbre journaliste, et qui met à l’honneur le journalisme d’investigation à travers des projections, des débats et des tables rondes.
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Rue du Casino Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 17 49 63 maison.albertlondres@gmail.com
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English :
The Albert Londres Festival is an annual event held in Vichy, the birthplace of the famous journalist, and which celebrates investigative journalism through film screenings, debates, and roundtable discussions.
L’événement Rencontres Albert Londres Vichy a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations
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