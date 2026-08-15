Excursion au château de Chareil-Cintrat Office de tourisme de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

Excursion au château de Chareil-Cintrat

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 13:45:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Partez à la découverte d’un patrimoine méconnu !



On commence par une plongée dans la Renaissance au château de Chareil-Cintrat, un joyau caché aux fresques étonnantes, chargé d’histoire et d’humanisme.

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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58

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English :

Set out to discover a little-known heritage!



We’ll start with a journey back to the Renaissance at the Château de Chareil-Cintrat, a hidden gem featuring stunning frescoes and steeped in history and humanism.

L’événement Excursion au château de Chareil-Cintrat Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations