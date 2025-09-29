Visite guidée « La Pastillerie de Vichy » La Pastillerie de Vichy Vichy

La Pastillerie de Vichy 94 allée des Ailes Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

+7 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Début : 2025-09-29

fin : 2025-11-26

2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Plongez dans l’univers d’un symbole gourmand de Vichy en partant à la découverte de la Pastillerie de Vichy, un lieu unique ancré dans deux siècles d’histoire et de savoir-faire.

English :

Immerse yourself in the world of one of Vichy?s gourmet icons by discovering the Pastillerie de Vichy, a unique site steeped in two centuries of history and expertise.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt eines Gourmet-Symbols von Vichy und entdecken Sie die Pastillerie de Vichy, einen einzigartigen Ort, der in zwei Jahrhunderten Geschichte und Know-how verankert ist.

Italiano :

Immergetevi nel mondo di uno dei simboli gastronomici di Vichy esplorando la Pastillerie de Vichy, un sito unico, ricco di due secoli di storia e competenza.

Espanol :

Sumérjase en el universo de uno de los símbolos gastronómicos de Vichy explorando la Pastillerie de Vichy, un lugar único impregnado de dos siglos de historia y saber hacer.

