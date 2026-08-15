Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Rue Georges Clémenceau Vichy

Informations pratiques

Vichy

Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture

Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Pour ce concert de clôture, les quatre mains -et les deux pieds- d’ Alexis et Lucie Droy feront parler à pleine voix l’orgue Aubertin.

Un grand écran , placé dans le choeur vous permettra d’apprécier encore davantage leur complicité !

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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75 fr.espenel@wanadoo.fr

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English :

For this closing concert, Alexis and Lucie Droy’s four hands—and two feet—will bring the Aubertin organ to life.

A large screen, set up in the choir, will allow you to appreciate their chemistry even more!

L’événement Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations