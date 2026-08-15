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AGENDA · Vichy

Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Rue Georges Clémenceau Vichy

dimanche 16 août 2026 · Rue Georges Clémenceau · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Georges Clémenceau
Adresse
Eglise Saint-Louis
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture

Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Pour ce concert de clôture, les quatre mains -et les deux pieds- d’ Alexis et Lucie Droy feront parler à pleine voix l’orgue Aubertin.
Un grand écran , placé dans le choeur vous permettra d’apprécier encore davantage leur complicité !
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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75  fr.espenel@wanadoo.fr

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English :

For this closing concert, Alexis and Lucie Droy’s four hands—and two feet—will bring the Aubertin organ to life.
A large screen, set up in the choir, will allow you to appreciate their chemistry even more!

L’événement Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations

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