Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Rue Georges Clémenceau Vichy
dimanche 16 août 2026 · Rue Georges Clémenceau · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture
Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Pour ce concert de clôture, les quatre mains -et les deux pieds- d’ Alexis et Lucie Droy feront parler à pleine voix l’orgue Aubertin.
Un grand écran , placé dans le choeur vous permettra d’apprécier encore davantage leur complicité !
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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75 fr.espenel@wanadoo.fr
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English :
For this closing concert, Alexis and Lucie Droy’s four hands—and two feet—will bring the Aubertin organ to life.
A large screen, set up in the choir, will allow you to appreciate their chemistry even more!
L’événement Festival d’orgue d’été 9ème édition Concert de clôture Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations
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