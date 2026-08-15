Excursion à Lapalisse Office de tourisme de Vichy Vichy
mercredi 19 août 2026 · Office de tourisme de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Excursion à Lapalisse
Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 13:30:00
fin : 2026-08-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Explorez Lapalisse autrement avec une visite complète mêlant histoire, patrimoine gourmand et savoir-faire local. Du majestueux château Renaissance aux douceurs artisanales en passant par les secrets d’une chèvrerie.
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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58
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English :
Discover Lapalisse in a whole new way with a comprehensive tour that combines history, culinary heritage, and local craftsmanship. From the majestic Renaissance castle to artisanal treats and the secrets of a goat farm.
L’événement Excursion à Lapalisse Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations
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