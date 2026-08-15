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Excursion à Lapalisse Office de tourisme de Vichy Vichy

mercredi 19 août 2026 · Office de tourisme de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Office de tourisme de Vichy
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
40 40 40

Vichy

Excursion à Lapalisse

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 13:30:00
fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Explorez Lapalisse autrement avec une visite complète mêlant histoire, patrimoine gourmand et savoir-faire local. Du majestueux château Renaissance aux douceurs artisanales en passant par les secrets d’une chèvrerie.
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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 

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English :

Discover Lapalisse in a whole new way with a comprehensive tour that combines history, culinary heritage, and local craftsmanship. From the majestic Renaissance castle to artisanal treats and the secrets of a goat farm.

L’événement Excursion à Lapalisse Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations

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