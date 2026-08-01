Informations pratiques

Vichy

Repas annuel

Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Club Nautique de Vichy vous confie à son repas annuel avec une vue imprenable sur le feu d’artifice de la ville de Vichy.

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Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 73 55 clubnautiquedevichy@gmail.com

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English :

The Vichy Yacht Club invites you to %E0 its annual dinner, featuring a breathtaking view of the Vichy fireworks display.

L’événement Repas annuel Vichy a été mis à jour le 2026-08-07 par Vichy Destinations