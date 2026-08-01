AGENDA · Vichy
Repas annuel Vichy
samedi 15 août 2026 · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Repas annuel
Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Club Nautique de Vichy vous confie à son repas annuel avec une vue imprenable sur le feu d’artifice de la ville de Vichy.
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Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 73 55 clubnautiquedevichy@gmail.com
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English :
The Vichy Yacht Club invites you to %E0 its annual dinner, featuring a breathtaking view of the Vichy fireworks display.
L’événement Repas annuel Vichy a été mis à jour le 2026-08-07 par Vichy Destinations
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