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Visite guidée Univers Opéra Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée Univers Opéra Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Vichy Destinations (Office de tourisme)

Adresse : 19 rue du Parc

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 12.5 12.5 12.5

Vichy

Visite guidée Univers Opéra

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20 2026-08-27

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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

L’événement Visite guidée Univers Opéra Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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