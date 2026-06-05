ATELIER D’ÉCRITURE Loupian
ATELIER D’ÉCRITURE Loupian jeudi 2 juillet 2026.
Loupian
ATELIER D’ÉCRITURE
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Pour tous ceux et toutes celles qui ont un stylo… qui ont envie de s’en servir… qui n’osent pas… Cette séance est consacrée à une restitution du travail effectué durant la saison.Un lieu de bienveillance, de créativité, de rires parfois, de plaisir toujours l’atelier d’écriture !
Pour tous ceux et toutes celles qui ont un stylo… qui ont envie de s’en servir… qui n’osent pas… Cette séance est consacrée à une restitution du travail effectué durant la saison.Un lieu de bienveillance, de créativité, de rires parfois, de plaisir toujours l’atelier d’écriture ! .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
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English :
For all those who have a pen… who want to use it… who don’t dare? This session is devoted to a review of the work carried out during the season: a place of kindness, creativity, sometimes laughter, always pleasure: the writing workshop!
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Loupian a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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