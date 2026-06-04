Loupian

EXPOSITION ARTISTIQUE CŒUR DE FEMMES

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-01

L’exposition Cœur de Femmes met à l’honneur la richesse, la sensibilité et la force de l’univers féminin à travers différentes techniques artistiques. Elle célèbre la diversité des femmes et rend hommage à leur créativité, leur audace et leur capacité à transmettre des émotions.

À travers plusieurs techniques artistiques, l’exposition Coeur de Femmes invite le visiteur à découvrir la richesse, la sensibilité et la force de l’univers féminin.Cette exposition célèbre les femmes dans leur diversité libres, sensibles, audacieuses, inspirantes. Elle rend hommage à leur capacité à créer des instants suspendus et à transmettre avec le cœur.Exposition à découvrir du 1er au 8 Juillet à l’Église Saint-Hippolyte, tous les jours de 10h à 12h et de 18h à 19h30.Vernissage le Mercredi 1er Juillet à 18h30.Exposition parrainée par Parrainée par Madeleine Molinier-Sergio.Avec Françoise Chemla, Christine Dombret, Danièle Escudié, Aline Kantara, Maryse Lecq, Béatrice Melis, Madeleine Molinier-Sergio, Françoise Nouvellon, lrène Pinelli, Annette Walentin. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English : EXPOSITION ARTISTIQUE CŒUR DE FEMMES

The C?ur de Femmes exhibition showcases the richness, sensitivity and strength of the feminine universe through a variety of artistic techniques. It celebrates the diversity of women and pays tribute to their creativity, daring and ability to convey emotions.

L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE CŒUR DE FEMMES Loupian a été mis à jour le 2026-06-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE