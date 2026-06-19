Loupian

LES NOCTURNES DU VENDREDI

Rue d’Albenas Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14

Les vendredis de l’été, la commune de Loupian vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales et festives au Jardin des Remparts.

Les vendredis de l’été, la commune de Loupian vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales et festives au Jardin des Remparts.

Au programme une sélection de food-trucks, des dégustations de vins proposés par des producteurs locaux, une ambiance musicale chaleureuse pour partager des moments en famille ou entre amis.

Que vous ayez envie de découvrir les saveurs du terroir ou simplement passer une soirée agréable, les Nocturnes sont l’occasion idéale de se retrouver et de profiter de la douceur des soirées d’été. .

Rue d’Albenas Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

Every Friday this summer, the town of Loupian invites you to join in for fun and festive evenings at the Jardin des Remparts.

L’événement LES NOCTURNES DU VENDREDI Loupian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau