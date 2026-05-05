DICTÉE Loupian
DICTÉE Loupian mercredi 24 juin 2026.
Loupian
DICTÉE
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel. Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots.Alors, qui sera le maître des mots?
Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel.Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots.Alors, qui sera le maître des mots? .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
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English :
Discover the mediatheque?s volunteer dictation, simple and fun, at this monthly event. So who will be the master of words?
L’événement DICTÉE Loupian a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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