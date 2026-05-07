Loupian

CONCERT AU MARCHÉ IDIK

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

La commune accueille le groupe IDiK, deux musiciennes de l’interculturalité et de la bonne humeur musicale. Le duo IDiK propose un voyage musical entre l’Espagne, la France et l’Amérique Latine avec talent et bonne humeur.De 9h à 12h sur la Place Général de Gaulle.

La commune accueille le groupe IDiK, deux musiciennes de l’interculturalité et de la bonne humeur musicale. Le duo IDiK propose un voyage musical entre l’Espagne, la France et l’Amérique Latine avec talent et bonne humeur.De 9h à 12h sur la Place Général de Gaulle. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

The commune welcomes the IDiK group, two musicians of interculturality and musical good humor. The IDiK duo takes us on a musical journey between Spain, France and Latin America, with talent and good humor, from 9am to 12pm on the Place Général de Gaulle.

L’événement CONCERT AU MARCHÉ IDIK Loupian a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE