Loupian

FÊTE DE LA MUSIQUE

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 Juin prochain, LOUPIAN sera en fête pour célébrer la 44ème édition de la Fête de la Musique. Concerts gratuits, groupes aux styles musicaux variés et une scène ouverte !Un rendez-vous joyeux qui rassemble toutes les générations ! Restauration et buvette sur place.

Le 21 Juin prochain, LOUPIAN sera en fête pour célébrer la 44ème édition de la Fête de la Musique.Concerts gratuits, groupes aux styles musicaux variés et une scène ouverte !Un rendez-vous joyeux qui rassemble toutes les générations !Restauration et buvette sur place. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

On June 21, LOUPIAN will be celebrating the 44th Fête de la Musique. Free concerts, a wide variety of musical styles and an open stage! A joyful event for all generations! Catering and refreshments on site.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Loupian a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE