Loupian

CINÉ ART

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci et à l’occasion de la Fête de la Musique Georges BRASSENS

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci et à l’occasion de la Fête de la Musique Georges BRASSENSC’est l’une des figures majeures de la chanson française. Auteur-compositeur-interprète au style inimitable, il a marqué des générations avec ses textes poétiques, souvent teintés d’humour et d’irrévérence. Accompagné de sa guitare, il aborde avec simplicité des thèmes universels comme l’amour, la liberté ou l’amitié, faisant de ses chansons de véritables classiques intemporels.Rencontre suivie d’un verre de l’amitié pour célébrer la Fête de la musique, accompagné par les chansons de Georges BRASSENS. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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English :

Ciné Art is a monthly event featuring a short lecture followed by a film on the life of an artist. This month?s program, to coincide with the Fête de la Musique, includes: Georges BRASSENS

L’événement CINÉ ART Loupian a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE