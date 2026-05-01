Loupian

EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE PATRICIA CREVON ET DE MARIE-JOSÉ ROZE

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-20

Nous vous invitons à découvrir l’univers délicat et singulier de deux artistes, à l’occasion de la première exposition de la saison organisée à l’église Saint-Hippolyte.Tout d’abord, le travail en porcelaine de Patricia Crevon. À travers ses œuvres, l’artiste explore la matière avec finesse, jouant sur les textures, la lumière et les formes pour donner naissance à des objets à la fois poétiques et intemporels. Chaque pièce, façonnée avec précision, révèle un équilibre subtil entre fragilité et force, tradition et modernité.D’autre part, les œuvres réalisées par Marie-José Roze dont le travail transforme un matériau inattendu la coquille d’œuf. À travers ses œuvres, l’artiste sublime cette matière fragile et éphémère pour créer des pièces d’une grande finesse. Patiemment assemblées, découpées ou sculptées, les coquilles deviennent dentelles, reliefs et compositions délicates, jouant avec la lumière et la transparence. J’ai toujours aimé l’œuf, parce que c’est le symbole de la vie. Mais aussi pour sa forme qui est pleine de douceur, agréable au touché. J’ai par hasard, découvert, un livre expliquant les différentes méthodes de décoration des oeufs. Les oeufs peints, décorés avec des perles façon Fabergé ; et j’en suis venue aux oeufs sculptés ciselés avec des motifs selon mon inspiration du moment. Exposition à découvrir du 20 au 27 Mai à l’Église Saint-Hippolyte, tous les jours de 10h à 12h et de 18h à 19h30.Vernissage le Vendredi 20 Mai à 18h30. .

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE PATRICIA CREVON ET DE MARIE-JOSÉ ROZE Loupian a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE