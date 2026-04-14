Les Césars du rire, Musée gallo-romain Villa-Loupian, Loupian

Les Césars du rire Samedi 23 mai, 20h30 Musée gallo-romain Villa-Loupian Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour les Césars du rire, 6 humoristes montpelliéraines sortent l’histoire et l’archéologie des vitrines pour les mettre en lumière sur scène. Pendant une heure de stand up, elles prennent le micro pour revisiter le passé avec humour, audace et intelligence.

Des fouilles archéologiques aux grandes figures féminines de l’histoire, elles déconstruisent les clichés, racontent les silences, et font parler les traces laissées par le temps. Un spectacle vivant, drôle et engagé, où le rire devient un nouvel outil pour comprendre l’histoire et la réécrire au féminin. Une soirée unique, entre culture, absurdité et éclats de rire, à vivre au cœur de la villa Loupian.

Animé par ANAFLIX. Tout public.

Musée gallo-romain Villa-Loupian RD 158E4 Loupian Loupian 34140 Hérault Occitanie 04 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/musee-villa-loupian/ Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite l’un des rares exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine.

Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder et de présenter les pavements polychromes de l’antiquité tardive (Ve s ap. J.-C., classées au titre des Monuments Historiques). Accès au rond-point avant Mèze, prendre direction Loupian par la RD613. Coordonnées GPS (Lat. : 43.26 23N – Long. : 3.36 52E) Parking sur place

Pour les **Césars du rire,** 6 humoristes montpelliéraines sortent l’histoire et l’archéologie des vitrines pour les mettre en lumière sur scène. Pendant une heure de stand up, elles prennent le pour…

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