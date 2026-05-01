UNE FRESQUE VÉGÉTALE PREND VIE À LA MÉDIATHÈQUE Loupian

Loupian

UNE FRESQUE VÉGÉTALE PREND VIE

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Fête de la Nature, la médiathèque se transforme en terrain de création vivante ! Venez participer à la réalisation d’une fresque végétale sur ses murs, une œuvre éphémère qui mêle nature, art et imagination.Feuilles, fleurs et éléments naturels s’assemblent pour donner naissance à une composition poétique, évoluant au fil de la matinée. Un moment de création ouvert à tous, pour célébrer la beauté du vivant et redécouvrir la nature autrement.Rendez-vous le samedi 23 Mai de 10h à 12h.Une expérience artistique et naturelle à partager en famille ou entre amis. .

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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L’événement UNE FRESQUE VÉGÉTALE PREND VIE Loupian a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE