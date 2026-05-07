Loupian

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE SYLVAIN WLAD

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-17

Photographe passionné depuis l’âge de 12 ans, Sylvain WLAD a très tôt développé un regard attentif aux visages et aux émotions. La photographie s’est imposée comme un moyen d’expression essentiel, lui permettant de capter l’intime et révéler ce qui se joue au-delà des apparences.À travers le portrait, il recherche avant tout à créer une rencontre. Chaque image est le fruit d’un échange, d’un moment suspendu où la personne photographiée peut se dévoiler avec sincérité.Son travail s’inscrit dans une démarche humaine, où la confiance et l’authenticité occupent une place centrale.Ses photographies explorent la singularité de chacun un regard, une posture, une lumière, qui deviennent autant de langages pour raconter une histoire. Il s’attache ainsi à mettre en valeur la profondeur des expressions, en évitant les artifices, pour laisser émerger une vérité sensible.Cette exposition est une invitation à prendre le temps de regarder l’autre, au-delà des premières impressions, et à redécouvrir la richesse des identités qui nous entourent.Exposition à découvrir du 17 au 24 Juin à l’Église Saint-Hippolyte, tous les jours de 10h à 12h et de 18h à 19h30.Vernissage le Vendredi 17 Juin à 18h30. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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L’événement EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE SYLVAIN WLAD Loupian a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE