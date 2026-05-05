Loupian

SPECTACLE “ÇA FLOTTE” PAR LA COMPAGNIE LES ROBINSONS

rue Nelson Mandela Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle drôle, au service de l’imaginaire au Centre Nelson Mandela le samedi 27 Juin à 11h.Un couple atypique dans une maison singulière vit une histoire d’amour où tout peut arriver, la pluie et le beau temps. Dans un microcosme coloré, ces deux clowns mêlent leur folie à l’aventure du quotidien manger, ranger, s’habiller, préparer les vacances, deviennent de vraies odyssées !Un spectacle clownesque où les objets et la pantomime prennent leur place emportés par une bande sonore surprenante. .

rue Nelson Mandela Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 culture@loupian.fr

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L’événement SPECTACLE “ÇA FLOTTE” PAR LA COMPAGNIE LES ROBINSONS Loupian a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE