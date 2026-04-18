Atelier d’écriture Salle municipale Montapas
Atelier d’écriture Salle municipale Montapas samedi 2 mai 2026.
Montapas
Atelier d’écriture
Salle municipale Le bourg Montapas Nièvre
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02 13:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Atelier d’écriture de 9h30 à 13h à la salle municipale.
Le plaisir des mots, le plaisir des lettres, le plaisir d’échanger et de s’aider… tout simplement le plaisir d’écrire !
Animation par Philippe Coignac sur le thème Le langage des oiseaux . Participation de 2€. Infos au 07 89 54 24 39.
Organisé par Baz’ Arts .
Salle municipale Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Montapas a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan