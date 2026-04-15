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Atelier d’écriture poétique Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Atelier d’écriture poétique Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Verlaine Pontiffroy

Adresse : 1 Place de la Bibliothèque

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Atelier d’écriture poétique

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20

Un moment d’écriture poétique, à travers un thème, un recueil, ou quelques vers.

Tout public, dès 15 ans, sur inscription.Enfants
0  .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

A moment of poetic writing, through a theme, a collection, or a few verses.

Open to all, aged 15 and over, registration required.

L’événement Atelier d’écriture poétique Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ

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