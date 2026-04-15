Atelier d’écriture poétique Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Atelier d’écriture poétique Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz samedi 30 mai 2026.
Metz
Atelier d’écriture poétique
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20
Un moment d’écriture poétique, à travers un thème, un recueil, ou quelques vers.
Tout public, dès 15 ans, sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
A moment of poetic writing, through a theme, a collection, or a few verses.
Open to all, aged 15 and over, registration required.
L’événement Atelier d’écriture poétique Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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