Roquebrun

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE

Bibliothèque de Roquebrun Roquebrun Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Atelier d’écriture poétique animé par Jean-Marc Barrier, ce temps créatif et ludique est ouvert à tous, même aux débutants.

La bibliothèque de Roquebrun vous invite à une parenthèse créative

Cet atelier d’écriture poétique, animé par Jean-Marc Barrier, propose une exploration ludique des mots dans une ambiance de partage et de bienveillance.

La séance se déroule en deux temps une première phase d’écriture exploratoire et ludique, suivie d’un moment plus personnel pour composer un poème engagé. Ici, nulle notion de performance, seul compte le plaisir d’écrire ensemble et de laisser libre cours à son imagination. Que vous soyez déjà familier de la poésie ou parfait débutant, cet atelier est une occasion unique de cultiver votre jardin intérieur au cœur du village de Roquebrun. .

Bibliothèque de Roquebrun Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 63 40 11 85

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English :

Poetic writing workshop led by Jean-Marc Barrier, this creative and fun time is open to all, even beginners.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE Roquebrun a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC