ATELIER D’ECRITURE Puissalicon
samedi 26 septembre 2026 · Puissalicon
Informations pratiques
Puissalicon
ATELIER D’ECRITURE
23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-28
La médiathèque vous propose un atelier d’écriture, le samedi 26 septembre à 15h (durée 2h), animé par Sylvie Marletta.
Inscriptions à la médiathèque par téléphone 04 67 28 11 78 ou par mail mediatheque@puissalicon.fr (nombre de places limitées)
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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
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English :
The media center is offering a writing workshop on Saturday, September 26, at 3:00 p.m. (2 hours), led by Sylvie Marletta.
Register at the media center by phone at 04 67 28 11 78 or by email at mediatheque@puissalicon.fr (limited space available)
L’événement ATELIER D’ECRITURE Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT AVANT-MONTS
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