UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Puissalicon

ATELIER D’ECRITURE Puissalicon

samedi 26 septembre 2026 · Puissalicon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
23 Avenue de Béziers
Ville
34480 Puissalicon
Département
Hérault
Tarif

Puissalicon

ATELIER D’ECRITURE

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-09-26 2026-11-28

La médiathèque vous propose un atelier d’écriture, le samedi 26 septembre à 15h (durée 2h), animé par Sylvie Marletta.

Inscriptions à la médiathèque par téléphone 04 67 28 11 78 ou par mail mediatheque@puissalicon.fr (nombre de places limitées)
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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

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English :

The media center is offering a writing workshop on Saturday, September 26, at 3:00 p.m. (2 hours), led by Sylvie Marletta.

Register at the media center by phone at 04 67 28 11 78 or by email at mediatheque@puissalicon.fr (limited space available)

L’événement ATELIER D’ECRITURE Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT AVANT-MONTS

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