Informations pratiques

Puissalicon

ATELIER D’ECRITURE

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-28

La médiathèque vous propose un atelier d’écriture, le samedi 26 septembre à 15h (durée 2h), animé par Sylvie Marletta.

Inscriptions à la médiathèque par téléphone 04 67 28 11 78 ou par mail mediatheque@puissalicon.fr (nombre de places limitées)

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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

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English :

The media center is offering a writing workshop on Saturday, September 26, at 3:00 p.m. (2 hours), led by Sylvie Marletta.

Register at the media center by phone at 04 67 28 11 78 or by email at mediatheque@puissalicon.fr (limited space available)

L’événement ATELIER D’ECRITURE Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT AVANT-MONTS