Atelier d’écriture Rians
Atelier d’écriture Rians dimanche 25 octobre 2026.
Atelier d’écriture
6, Grand’rue Rians Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
#CD18 Quand l’écriture d’aujourd’hui répond aux lettres d’hier
Écriture collective ou individuelle d’une lettre à George Sand et/ou Gustave Faubert,
comme une réponse contemporaine à leurs échanges. Public adulte. Avec la complicité de la compagnie Puzzle Centre 0 .
6, Grand’rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 48 51 biblio.rians.cher@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 When today?s writing answers yesterday?s letters
L’événement Atelier d’écriture Rians a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY