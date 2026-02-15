J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Rians
J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Rians vendredi 23 octobre 2026.
J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette
6 grande rue Rians Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
#CD18 Diffusion du spectacle
Par la compagnie Puzzle Centre, théâtralisation des échanges entre George Sand et Gustave Flaubert 0 .
6 grande rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 48 51 biblio.rians.cher@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Broadcasting the show
L’événement J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Rians a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY