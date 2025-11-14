ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins vendredi 14 novembre 2025.

ATELIER D’ÉCRITURE

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-12-12 2026-01-16 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03 2026-05-22 2026-06-19

Venez faire jouer les mots, les faire se rencontrer, se cogner, s’exprimer, se parer de couleurs, s’échanger…

Expérimentez l’écriture, la calligraphie, la poésie, comme cela vous chante, cet atelier d’écriture est le vôtre !

1 vendredi mois, de 15h à 17h. Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Saint Brevin