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AGENDA · Saint-Gengoux-le-National

Atelier d’écriture Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

samedi 1 août 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue des Tanneries
Adresse
Foyer rural
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Atelier d’écriture

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-22 2026-08-29

Profitez de l’été pour venir écrire, inventer, partager et vous faire plaisir avec nous.
Aucun talent exigé ! Ratures acceptées !   .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46  bella.pohl@gmail.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-07-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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