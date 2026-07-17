Atelier d’écriture Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
samedi 1 août 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Atelier d’écriture
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-22 2026-08-29
Profitez de l’été pour venir écrire, inventer, partager et vous faire plaisir avec nous.
Aucun talent exigé ! Ratures acceptées ! .
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bella.pohl@gmail.com
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-07-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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