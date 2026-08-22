Atelier d’écriture Thionville
mercredi 9 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Atelier d’écriture
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 15:30:00
Date(s) :
2026-09-09
C’est la rentrée et c’est donc l’occasion de reprendre (ou de commencer) les ateliers d’écriture avec Jean-Sébastien !
7-12 ans / Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
It’s back-to-school time, so now’s the perfect opportunity to resume (or start) the writing workshops with Jean-Sébastien!
Ages 7–12 / Registration required
L’événement Atelier d’écriture Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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