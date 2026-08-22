Informations pratiques

Thionville

Atelier d’écriture

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 15:30:00

Date(s) :

2026-09-09

C’est la rentrée et c’est donc l’occasion de reprendre (ou de commencer) les ateliers d’écriture avec Jean-Sébastien !

7-12 ans / Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s back-to-school time, so now’s the perfect opportunity to resume (or start) the writing workshops with Jean-Sébastien!

Ages 7–12 / Registration required

L’événement Atelier d’écriture Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME