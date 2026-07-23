Informations pratiques

Thionville

Vivaldi A Piacere

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Suivant Aristogène de Tarente, Vivaldi critique ceux prisonniers de règles inadaptées. Ses compositions redistribuent sans cesse les contextes, du théâtre à l’église, du palais au jardin ou à la taverne, mêlant masques, danses, timbres et traditions. À travers ornements, récits et cadences, il pousse à improviser,

atteignant une seconde nature où l’instant prime.

Gli Incogniti invite à explorer sa véritable aspiration: autre chose !Tout public

25 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

According to Aristogenes of Taranto, Vivaldi criticizes those who are bound by inappropriate rules. His compositions constantly shift contexts—from the theater to the church, from the palace to the garden or the tavern—blending masks, dances, timbres, and traditions. Through ornamentation, narratives, and cadences, he encourages improvisation,

reaching a “second nature” where the moment takes precedence.

Gli Incogniti invites us to explore his true aspiration: something else!

L’événement Vivaldi A Piacere Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME