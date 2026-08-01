Atelier d’écriture Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Atelier d’écriture

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Cet atelier vous propose de se laisser inspirer par les œuvres des artistes pour écrire et vivre un temps de créativité et de partage, animé par Brigitte Hynderick, auteure, biographe et animatrice d’ateliers d’écriture.

Cet atelier vous propose de se laisser inspirer par les œuvres des artistes pour écrire et vivre un temps de créativité et de partage. Comme animatrice, je vais, par des petites propositions simples, vous amener à écrire. Ces petits exercices ou jeux avec les mots permettent l’expression et l’ouverture. Dans la confiance et la bienveillance et l’écoute mutuelle. Tout simplement. Tout est déjà en vous. Parfois on ne sait pas bien comment l’exprimer. Alors c’est l’occasion d’écrire… ce que vous auriez envie d’imaginer… ce qui vous fait du bien, ou non… ce dont vous rêvez… ce qui vous questionne, en écho aux œuvres présentés dans l’exposition.. Pas besoin d’être littéraire ou grands lecteurs. On a tous des histoire en nous. Que l’on aura plaisir à partager aux autres.

Brigitte Hynderick, auteure, biographe et animatrice d’ateliers d’écriture, anime des ateliers d’écriture dans le Perche depuis quatre ans. .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

This workshop invites you to draw inspiration from artists’ works to write and enjoy a time of creativity and sharing, led by Brigitte Hynderick, an author, biographer, and writing workshop facilitator.

L’événement Atelier d’écriture Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72