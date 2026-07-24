Eclipse Solaire Tuffé Val de la Chéronne
mercredi 12 août 2026 · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Eclipse Solaire
Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez assister à une éclipse solaire sur la plage de Tuffé Val de la Chéronne le mercredi 12 août à 19 h !
Observation gratuite encadrée et prêt de lunettes
Inscription recommandée .
Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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English :
L’événement Eclipse Solaire Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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