Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Eclipse Solaire

Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez assister à une éclipse solaire sur la plage de Tuffé Val de la Chéronne le mercredi 12 août à 19 h !

Observation gratuite encadrée et prêt de lunettes

Inscription recommandée .

Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Eclipse Solaire Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude