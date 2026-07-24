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AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne

Eclipse Solaire Tuffé Val de la Chéronne

mercredi 12 août 2026 · Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Plage de Tuffé Val de la Chéronne
Ville
72160 Tuffé Val de la Chéronne
Département
Sarthe
Tarif

Tuffé Val de la Chéronne

Eclipse Solaire

Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez assister à une éclipse solaire sur la plage de Tuffé Val de la Chéronne le mercredi 12 août à 19 h !
Observation gratuite encadrée et prêt de lunettes
Inscription recommandée   .

Plage de Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 

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English :

L’événement Eclipse Solaire Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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