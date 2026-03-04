Atelier d’écriture : Un grain de folie, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Atelier d’écriture : Un grain de folie Mardi 17 mars, 14h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Sur inscription

À l’occasion de la Fabrique du citoyen #11 dont le thème est « Notre santé mentale », Sophie Ducharme animera un atelier d’écriture intitulé : Un grain de folie.

Ici, il ne sera pas question de « niveau » mais de la joie d’écrire et de laisser glisser la plume (ou le stylo) sur le papier pour jouer avec les mots et les partager avec d’autres passionné.e.s, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Une restitution de l’atelier aura lieu mardi 24 mars à l’occasion de la rencontre avec Claire Touzard.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animé par Sophie Ducharme Fabrique du citoyen FABC11

