Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec
Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec vendredi 12 juin 2026.
Perros-Guirec
Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La soirée portera sur les accords autour du fromage, en présence de Pierre-Antoine, artisan-crémier de la Maison Crème à Louannec.
Un accord qui peut paraître simple pour nous, citoyens au pays du fromage et du vin ! Cependant, l’exercice est bien plus compliqué qu’il n’y paraît et nous pouvons facilement tomber dans des pièges …
Venez déguster plusieurs associations de vins (mais pas que !) et de fromages, le jeudi 12 juin à 19h15 directement à la cave ! L’atelier durera entre 1h30-2h.
Les réservations se font par mail, ou bien par le formulaire dans la section contact du site internet.
À très vite ! .
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec 9 juin 2026
- Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec 9 juin 2026
- Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Route de randreus Perros-Guirec 11 juin 2026
- Session Irlandaise au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec 11 juin 2026
- Week-end du bien être 2026 Plage de Trestraou Perros-Guirec 12 juin 2026