Perros-Guirec

Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La soirée portera sur les accords autour du fromage, en présence de Pierre-Antoine, artisan-crémier de la Maison Crème à Louannec.

Un accord qui peut paraître simple pour nous, citoyens au pays du fromage et du vin ! Cependant, l’exercice est bien plus compliqué qu’il n’y paraît et nous pouvons facilement tomber dans des pièges …

Venez déguster plusieurs associations de vins (mais pas que !) et de fromages, le jeudi 12 juin à 19h15 directement à la cave ! L’atelier durera entre 1h30-2h.

Les réservations se font par mail, ou bien par le formulaire dans la section contact du site internet.

À très vite ! .

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52

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English :

L’événement Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec