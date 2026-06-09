Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec
Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec mardi 9 juin 2026.
Perros-Guirec
Théâtre d’impro au Café Breton
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
C’est le dernier cabaret d’impro avant le départ en vacances ! Alors venez faire un coucou à la team de la Kaz Dalon le mardi 9 juin.
Au programme des improvisations à tout va autour des préparatifs de vacances, des valises, des départs mouvementés, des scènes dans l’avion et bien d’autres surprises.
Préparez-vous à rire aux éclats devant nos comédiens et leur énergie 100 % summer.
De quoi vous évader le temps d’une soirée et vous mettre déjà dans l’ambiance des vacances !
Comme d’habitude, c’est sans réservation installez-vous, commandez un verre ou un bon repas, et profitez du spectacle !
Restauration de 19h à 21h.
Entrée gratuite, sans réservation. .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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