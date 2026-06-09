Perros-Guirec

Théâtre d’impro au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

C’est le dernier cabaret d’impro avant le départ en vacances ! Alors venez faire un coucou à la team de la Kaz Dalon le mardi 9 juin.

Au programme des improvisations à tout va autour des préparatifs de vacances, des valises, des départs mouvementés, des scènes dans l’avion et bien d’autres surprises.

Préparez-vous à rire aux éclats devant nos comédiens et leur énergie 100 % summer.

De quoi vous évader le temps d’une soirée et vous mettre déjà dans l’ambiance des vacances !

Comme d’habitude, c’est sans réservation installez-vous, commandez un verre ou un bon repas, et profitez du spectacle !

Restauration de 19h à 21h.

Entrée gratuite, sans réservation. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec