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Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec

Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec mardi 9 juin 2026.

Adresse : 63 Rue Anatole le Braz

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Théâtre d’impro au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

C’est le dernier cabaret d’impro avant le départ en vacances ! Alors venez faire un coucou à la team de la Kaz Dalon le mardi 9 juin.
Au programme des improvisations à tout va autour des préparatifs de vacances, des valises, des départs mouvementés, des scènes dans l’avion et bien d’autres surprises.

Préparez-vous à rire aux éclats devant nos comédiens et leur énergie 100 % summer.
De quoi vous évader le temps d’une soirée et vous mettre déjà dans l’ambiance des vacances !

Comme d’habitude, c’est sans réservation installez-vous, commandez un verre ou un bon repas, et profitez du spectacle !

Restauration de 19h à 21h.
Entrée gratuite, sans réservation.   .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93 

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English :

L’événement Théâtre d’impro au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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