Session Irlandaise au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec
Session Irlandaise au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec jeudi 11 juin 2026.
Perros-Guirec
Session Irlandaise au Café Breton !
Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
La session irlandaise du mois de juin arrive au Café Breton le jeudi 11 juin !
Dès 19h, venez profiter d’une ambiance irlandaise et celtique portée par nos musiciens passionnés, qui joueront jusqu’au bout de la nuit.
C’est sans réservation, alors installez-vous, détendez-vous autour d’un verre et d’un bon repas au Café Breton.
À jeudi pour une belle soirée au rythme de l’Irlande.
Restauration de 19h à 21h.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Session Irlandaise au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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