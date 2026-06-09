Session Irlandaise au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec jeudi 11 juin 2026.

Perros-Guirec

Session Irlandaise au Café Breton !

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

La session irlandaise du mois de juin arrive au Café Breton le jeudi 11 juin !

Dès 19h, venez profiter d’une ambiance irlandaise et celtique portée par nos musiciens passionnés, qui joueront jusqu’au bout de la nuit.

C’est sans réservation, alors installez-vous, détendez-vous autour d’un verre et d’un bon repas au Café Breton.

À jeudi pour une belle soirée au rythme de l’Irlande.

Restauration de 19h à 21h.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Session Irlandaise au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec