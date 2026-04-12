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Atelier / démonstration d’impression avec presse, Maison éco paysanne, Le Grand-Village-Plage

Atelier / démonstration d’impression avec presse, Maison éco paysanne, Le Grand-Village-Plage

Atelier / démonstration d’impression avec presse, Maison éco paysanne, Le Grand-Village-Plage dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Maison éco paysanne

Adresse : 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage

Ville : 17370 Le Grand-Village-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Atelier / démonstration d’impression avec presse Dimanche 7 juin, 14h00 Maison éco paysanne Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Explorez le jardin de la Maison éco-paysanne, puis découvrez une technique artistique originale : imprimez votre monotype végétal, grâce à une belle presse à main !
Animé par Sophie Petitpré, artiste professionnelle (Atelier des jours – île d’Oléron).
En continu sur l’après-midi. Tout public à partir de 8 ans.

Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 46 85 56 45 https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.
Explorez le jardin de la Maison éco-paysanne, puis découvrez une technique artistique originale : imprimez votre monotype végétal, grâce à une belle presse à main !

©Sophie Petitpré

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