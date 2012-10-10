Balade découverte Le Grand-Village-Plage
Balade découverte Le Grand-Village-Plage samedi 6 juin 2026.
Le Grand-Village-Plage
Balade découverte
Chemin de la Soulasserie Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez-vous immerger dans l’ambiance d’une balade découverte ouverte à tous au cœur du printemps.
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Chemin de la Soulasserie Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 36 22 11 forugvp@wanadoo.fr
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English : Discovery walk
Come and immerse yourself in the atmosphere of a discovery walk open to all in the heart of spring.
L’événement Balade découverte Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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