Le Grand-Village-Plage

Balade découverte

Chemin de la Soulasserie Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez-vous immerger dans l’ambiance d’une balade découverte ouverte à tous au cœur du printemps.

.

Chemin de la Soulasserie Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 36 22 11 forugvp@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Discovery walk

Come and immerse yourself in the atmosphere of a discovery walk open to all in the heart of spring.

L’événement Balade découverte Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes