Atelier Derrière l’image à Baugé Château de Baugé Baugé-en-Anjou
Atelier Derrière l’image à Baugé Château de Baugé Baugé-en-Anjou vendredi 17 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Atelier Derrière l’image à Baugé
Château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28
Atelier Derrière l’image à Baugé
Dans son exposition Le vent n’a pas de valise, l’artiste Paolo Cardona détourne des photographies, souvent des paysages urbains, en faisant apparaître des motifs grâce à la technique du grattage. Après la découverte des œuvres de l’artiste, place à la pratique ! Les participants sont invités à gratter des photographies, qu’ils auront apporté ou qui leurs seront fournies.
A partir de 6 ans, sur réservation. .
Château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 82 68 26
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English :
Behind the image workshop in Baugé
L’événement Atelier Derrière l’image à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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