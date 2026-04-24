Baugé-en-Anjou

Vous avez dit “papillons de nuit” ?

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous avez dit “papillons de nuit” ?

Peu connus du grand public, et pourtant bien plus nombreux que les papillons dits “de jour”, les Hétérocères sont fascinants. Autour d’un piège lumineux et d’anecdotes en tous genres, vous découvrirez leurs grandes familles, leurs mœurs, et les magnifiques dessins aux couleurs chatoyantes qui ornent leurs ailes…Vous ne serez pas déçus ! (Forêt de Chandelais)

Gratuit, prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo ainsi qu’une lampe, places limitées, lieu de rendez-vous transmis après inscription (obligatoire).

Animation proposée en partenariat avec la commune de Baugé-en-Anjou. .

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you say moths ?

L’événement Vous avez dit “papillons de nuit” ? Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72