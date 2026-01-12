Festival Organza Concert Orgue et trompette à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou
Festival Organza Concert Orgue et trompette à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou samedi 30 mai 2026.
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Le Festival Organza met à l’honneur la musique ancienne jouée sur instruments acoustiques par des artistes professionnels. Les concerts ont lieu dans l’église de Cheviré-le-Rouge, autour de son remarquable orgue à tuyaux, offrant au public une expérience culturelle de qualité au cœur du patrimoine rural.
Le Duo Hormé (Pauline Koundouno-Chabert et Jean Pradère) touche et transporte par un répertoire riche et puissant, du sacré à l’opéra, du baroque au romantisme. .
Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@chevire.org
