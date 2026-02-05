Théatre à Baugé Carrefour du Roi René Baugé-en-Anjou

Théatre à Baugé

La Compagnie Coup de Théâtre, jeune troupe de théâtre du Baugeois vous présente Le Diable au Cor de Christian Rossignol

Représentations en plein air dans la forêt domaniale de Chandelais (Carrefour du Roi René). Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises ou plaids, couvertures pour s’installer comme ils le souhaitent. .

Carrefour du Roi René Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire coupdetheatre49@gmail.com

English :

Theatre in Baugé

