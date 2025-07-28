CONCERT BURLESQUE « BROTHER KAWA » par Cie Ernesto Barytoni

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le 14 juillet 1979, à la polyclinique de Becq-sur-Yvonne (54), naquirent deux beaux bébés au nombre de deux Raphaëlo et Moricio ! Leurs parents, Victor Kawa, tenancier de bar et Rita Kawa, chanteuse des rues et gouailleuse des ports, leurs transmirent le goût du voyage, de la musique et du bon café.

De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, la Grèce ou la Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde musical agrémenté de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de laisser sur place ! .

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

English :

BURLESQUE CONCERT « BROTHER KAWA » by Cie Ernesto Barytoni

German :

BURLESKENKONZERT « BROTHER KAWA » von Cie Ernesto Barytoni

Italiano :

CONCERTO BURLESQUE « BROTHER KAWA » di Cie Ernesto Barytoni

Espanol :

CONCIERTO BURLESCO « BROTHER KAWA » de la Cie Ernesto Barytoni

